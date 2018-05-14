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تعليق ناري لـ مرتضى منصور على افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

الإثنين 14/مايو/2018 - 11:49 م
تعليق ناري لـ مرتضى منصور على افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس
مرتضى منصور
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رقية جمال
 
استنكر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، ماحدث بفلسطين اليوم ونقل السفارة الأمريكية للقدس، قائلًا: "دا إجرام من ترامب المجنون، مش كل مانقول على رئيس أمريكي مجنون يجلنا أجن منه".

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "ltc"، اليوم الإثنين: "منطقة الشرق الأوسط مش ناقصة التهاب، العالم العربي كله مش طايق إسرائيل".

وتابع: "أنا حزين جدًا، والتنديد لم يعد ينفع بعد، ولابد من اجتماع قيادات الامة العربية على كلمة واحدة، مش ممكن عندنا شعب عربي بيتفرم، وإذا كانت جامعة الدول العربية ماتت أعلنوا حدادها وأجروها فندق".

 
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