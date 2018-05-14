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قصف جوي مجهول يسفر عن ضحايا شمالي العراق

الإثنين 14/مايو/2018 - 11:42 م
قصف جوي مجهول يسفر عن ضحايا شمالي العراق
أرشيفية
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وكالات
 
أسفر قصف لطيران مجهول استهدف قرية جنوبي مركز نينوى شمال بغداد، اليوم الأثنين، عن سقوط ضحايا، وأكد مصدر أمني، أن مدنيين اثنين أصيبا بجروح، نتيجة قصف لطائرة حربية مجهولة، في قرية السفينة، جنوبي الموصل مركز نينوى، شمالي البلاد.

وأوضح أن الطيران قد يكون تابعا للتحالف الدولي، أو عراقي تابع للجيش أو القوة الجوية.

وأشار المصدر إلى احتمال أن تكون الضربة قد تمت بالخطأ.

يذكر أن القوات العراقية، حررت محافظة نينوى، بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في 31 أغسطس/ أب عام 2017.
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