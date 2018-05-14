بحضور كبار الكُتاب.. تدشين الانطلاقة الجديدة لبوابة 'أخبار اليوم' (صور)













نظمت مؤسسة أخبار اليوم، مساء اليوم الإثنين، حفل تدشين الانطلاقة الجديدة لـ«بوابة أخبار اليوم»، بقاعة أحمد رجب بمقر الدار أخبار اليوم، وذلك بحضور رئيس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الكاتب الصحفي ياسر رزق، ورئيس تحرير بوابة أخبار اليوم الكاتب الصحفي محمد البهنساوي.





وشهد الاحتفالية رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة الكاتب الصحفي كرم جبر، ونقيب الصحفيين الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والمتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، ورؤساء تحرير إصدارات مؤسسة أخبار اليوم، والقيادات الصحفية والإدارية بالمؤسسة، ورموز الصحافة والإعلام.





وانطلقت «بوابة أخبار اليوم» في نسختها الجديدة، بعد مرحلة التطوير التي شهدتها خلال الفترة الماضية، وتم تدشين النسخة الجديدة لتحمل صيغة تفاعلية مع القراء، بجانب ٦ أبواب جديدة.



