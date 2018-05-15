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رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء يكشف أوضاع منافذ السلع في المحافظة

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 01:25 ص
رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء يكشف أوضاع منافذ السلع في المحافظة
عبدالله قنديل
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داليا الحسين
 
أكد عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء أن السلع متوافرة بشمال سيناء، وهو ما أدى إلى انضباط الأسعار، مشيرا إلى أن المواطن يستطيع الحصول على أى منتج يريده.

وأضاف "قنديل"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي "، الإثنين، أن وزارة التموين دفعت بسيارات لتوفير السلع لمواطني المحافظة، ومنافذ أهلا رمضان متوفرة بـ"العريش" و"بئر العبد".
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