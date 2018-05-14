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البنتاجون يكثف الإجراءات الأمنية فى السفارات الأمريكية بالشرق الأوسط

الإثنين 14/مايو/2018 - 11:45 م
البنتاجون يكثف الإجراءات الأمنية فى السفارات الأمريكية بالشرق الأوسط
البنتاجون
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خاطر عبادة
 

كثّفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إجراءاتها الأمنية فى محيط السفارت الأمريكية بالشرق الأوسط، بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، اليوم، وفقاً لصحيفة هاآرتس.


وأضاف المصدر أنّ البعثات الأمريكية فى دول، مثل مصر، والأردن، ولبنان من قبل "المارينز"جنود مشاة البحرية المدربين خصيصاً لحماية البعثات الدبلوماسية.


وأدّت الاحتجاجات ضد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس المحتلة، إلى استشهاد 52 فلسطينياً فى غزة، وأكثر من 2400 جريح.

 

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