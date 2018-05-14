مصر × يوم.. عمرو أديب عن عودة رفات شهداء ليبيا: "إكرام الميت دفنه"

ملفات عدة اهتمت بها برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، يأتي أبرزها وصول رفات شهداء مصر في ليبيا، واستقبال مصابي غزة، بالإضافة إلى نفي وزارة النقل تأجيل رفع أسعار تذاكر السكة الحديد.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز ما جاء في برامج التوك شو خلال الساعات الماضية.

عمرو أديب: رفات جثامين الأقباط أعادت الحزن

قال الإعلامي عمرو أديب، إن عودة رفات جثامين الأقباط الذي تم ذبحهم على يد تنظيم داعش في 2015، أعاد مشاعر الحزن مرة أخرى للمصريين والأقباط.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الإثنين، إلى أنها كانت حادثة مؤلمة، والدولة لمصرية ثأرت لهم، منوهًا بأن هذه الحادثة تؤكد أن الإرهاب موجود غربًا.

ولفت إلى أن عودة رفات جثامين المصريين تذكرة للمصريين كيف كان وضعنا، وكيف أصبحنا الآن، موجهًا الشكر لمن أصر على عودة الرفات لمصر، معقبا: "إكرام الميت دفنه، الله يرحمهم، مصر لا تنسى أولادها حتى لو رفات".

"جبرائيل": عودة رفات الأقباط "فخر لمصر والمصريين"

وقال المستشار نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة القبطية، إن عودة رفات الأقباط المصريين شهداء مذبحة سرت بليبيا، فخر لمصر والمصريين، خاصة مع بداية شهر رمضان الكريم.

وأضاف "جبرائيل"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ltc"، اليوم الإثنين، أنه منذ قليل وصلت طائرة لمطار القاهرة تحمل رفات 20 شهيد من الذين استشهدوا خلال عام 2015 على يد عدد من الإرهابيين، وكان في استقبال الجثامين البابا تواضروس ويرافقه عدد من الأساقفة تمهيدًا لنقل رفات هؤلاء الشهداء لقرية العور بالمنيا.

وتابع، أن هذه الواقعة تذكرنا بالرد القوي الذي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتذكرنا بأننا لم ننام إلا بعد أن أخذنا بثأرنا، مشددًا على أن الرئيس والجيش المصري بجميع أجهزته كان مُصر على أخذ الثأر والانتقام لهؤلاء الشهداء، ثم الإصرار على دفن هؤلاء الشهدا بمصر، مؤكدًا على أن مصر حريصة على أولادها واسترداد كرامتها.

استعدادت الصحة لاستقبال مصابي غزة

قال مسئول بوزارة الصحة، إنه صدرت توجيهات من القيادة السياسية باستقبال مصابي غزة، مشيرًا إلى أن وزير الصحة وجه برفع درجة الاستعداد في مستشفيات سيناء، والعريش، والشيخ زويد.

وأشار في تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، إلى أنه تم توجيه 7 سيارات إسعاف مجهزة إلى معبر رفح لنقل المصابين، بالإضافة إلى تجهيز مستلزمات طبية وإرسالها لقطاع غزة.

وأضاف أن مصر جاهزة لتقديم أي مساعدة للجانب الفلسطيني، لافتًا إلى أنه تم عقد غرفة الأزمات والطوارىء بالقاهرة لمتابعة أرصدة الأدوية، وبنوك الدم داخل شمال سيناء، بالإضافة إلى وجود أطباء من كافة التخصصات.

وزير النقل ينفي تأجيل رفع تذاكر السكة الحديد

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة ما زالت تدعم المترو، لكن هذا الدعم يُوفر أموال الصيانة الخاصة بالمترو، متابعًا: "الدعم قبل الزيادة كان هيودينا في داهية".

ولفت "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بعدم زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد إلا بعد تحسين الخدمة، لافتًا إلى أن ما تردد عن تأجيل رفع أسعار تذاكر السكة الحديد نظرًا لغضب الناس أمر غير صحيح.

وأشار إلى أن المواطنين يشعرون بتحسن مستوى السكة الحديد خلال المرحلة الحالية، خاصة في خطوط الوجة القبلي.

واختتم حديثه قائلًا: "إذا لم أستطيع إنقاذ المترو من الانهيار يبقى أن كوزير لازمتي إيه".