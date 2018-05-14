السعيد: البيانات التى صدرت عن الدول الأوربية بشأن مجزرة غزة باهته (فيديو)

قال عطا الله السعيد، الرئيس السابق للمجموعة العربية في حزب العمال، إن ردود الفعل الأوروبية تجاه ما يحدث في فلسطين باهتة وإدارة ترامب لا تكترث للعالم، وثبت بخروجهم من الاتفاق النووي مع إيران واتفاق البيئة في باريس.





وأضاف الرئيس السابق للمجموعة العربية في حزب العمال، خلال لقائه عبر الفقرة الاخبارية التى تذاع على فضائية الغد مع الإعلامي، بهاء ملحم، أن هذة الإدارة لا تأبي لأي شيء فى العالم والموقف الأوربي ضعيف، والبيانات التى صدرت عن الدول الاوربية باهته، ولم تكن على حجم الكارثة والحكومات البريطانية عندما يقتل إسرائيليا تقوم الدنيا ولم تقعد، واليوم يقتل 55 فلسطينى ويجرح أكثر من 2000 فلسطينى ومواقفهم باهته.





وأوضح أن الرئيس الفلسطينى أعلن الحداد فى البلاد، ولم نسمع منه كيف ستتصرف الحكومة، فالشهداء لا يريدون الحداد بل يريدون رد حقوقهم واسترداد الأرض، مشيرًا إلى أن الأوربيين يبحثون على مصالهم فقط، فما حدث فى فلسطين لم يزعجهم بحجم خروج ترامب من الاتفاق النووي مع إيران لأن مصالحهم سوف تتأثر مع إيران.





وأضاف أن الأوربيون يهتمون بمصالحهم التجارية فقط، وليس الشعوب.



