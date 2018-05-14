مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة كمبالا

استقر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الثالثة عصر غدًا الثلاثاء، على ملعب مانديلا الوطني، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: صبري رحيل، سعد سمير، محمد نجيب، أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية، حسام عاشور، وليد سليمان.

خط الهجوم: باكا، صلاح محسن، مروان محسن.