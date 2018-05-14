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إسبانيا تطالب إسرائيل عدم استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين

الإثنين 14/مايو/2018 - 11:36 م
إسبانيا تطالب إسرائيل عدم استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

طالبت الحكومة الإسبانية بضبط النفس بين جميع الأطراف فى غزة، بينما شدّدت على دعوتها لإسرائيل بالتحديد لاستخدام متكافيء للقوة، بعد استشهاد 55 فلسطينياً، وإصابة 2400 أخرين، معظمهم بطق نارى خلال مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية إى القدس المحتلة، اليوم.


كما أعربت الخارجية الإسبانية، فى بيان عن انزعاجها من ارتفاع عدد القتلى والمصابين خلال الاحتجاجات الأخيرة، وطوال الـ6 أسابيع الماضية، مطالبة بضبط النفس لعدم سقوط وفيات بين المدنيين.


كما انتهزت إسبانيا، الفرصة للتشديد على دعمها لحق إسرائيل فى العيش بأمان، وفى طموحات فلسطين لإنشاء دولة مستقلة.

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