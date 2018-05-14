وزير التنمية المحلية يكشف حقيقة إجراء حركة محافظين قريبًا

عقب اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، عما إذا كان هناك تغييرات أو تعديلات للمحافظين في مصر، قائلًا: "إن هذه سلطة مطلقة للقيادة السياسية، والتى دائمًا ماتقدر الأمور وتأخذ القرارات المناسبة، وعندما يكون ذلك واجبًا سيحدث".





ورفض "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، الرد على تساؤل حول ما إذا كان طُلب منه ملفات أو تقييم المحافظين وخلافه، قائلًا: "أرجو أن تعفيني من هذا السؤال".



