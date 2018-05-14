20 لاعبا في قائمة لمواجهة الزمالك بنهائي الكأس

أعلن ميمي عبدالرازق، المدير الفني لفريق لسموحة، قائمة فريقه الرسمية لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر يوم غع الثلاثاء على ملعب برج العرب.





وضمت القائمة 20 لاعبًا وجاءت كالتالي:





حراسة المرمى: المهدي سليمان، أحمد يحيى.

خط الدفاع: محمود معاذ، عبد الله بكرى، أسامة إبراهيم، السيد فريد، محمود السيد طارق طه، رجب بكار، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: أحمد حمص، بلال زكريا، إسلام صالح، محمود سامي، ناصر ماهر، إبراهيم عبد القوي.

خط الهجوم: محمد حمدي زكى "جدو"، حسام حسن، أحمد تمساح، أوميد أوكري.