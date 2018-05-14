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ليبرمان يأمر جيش الإحتلال بالتصرف بحزم مع اشتباكات غزة

الإثنين 14/مايو/2018 - 11:24 م
ليبرمان يأمر جيش الإحتلال بالتصرف بحزم مع اشتباكات غزة
ليبرمان
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وكالات
 
أصدر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان"، اليوم الأثنين، بيان  بتعليمات لجيش الإحتلال، بالتصرف بـ"أقصى قدر من الحزم في قطاع غزة، على خلفية الاحتجاجات الفلسطينية المستمرة على حدود القطاع.

ووفقا لبيان صدر عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فقد طلب ليبرمان، مواصلة "سياسة الحزم" التي انتهجها الجيش اليوم الاثنين، وعدم السماح لأي فلسطيني باجتياز الحدود مع قطاع غزة.

ويأتي البيان، بعد مشاورات أجراها وزير الدفاع الإسرائيلي مع قائد الأركان غادي آيزنكوت.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، مقتل 55 شخصا بينهم أطفال وإصابة أكثر من 2400 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات شرقي قطاع غزة، أثناء مشاركتهم في "مسيرات العودة الكبرى".

المزيد عن: فلسطين الاحتلال الاسرائيلي اشتباكات غزة اسرائيل
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