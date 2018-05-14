البحوث الفلكية: شهر رمضان لن يشهد ظواهر فلكية غريبة هذا العام
الإثنين 14/مايو/2018 - 11:27 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه سيتم استطلاع هلال شهر رمضان، مضيفًا أن غدًا القمر سيغرب مع الشمس، وهو ما سيحيل رؤية الهلال.
وأشار "تادروس"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "أون لايف"، اليوم الإثنين، إلى أن الهلال سيظهر بوضوح يوم الأربعاء وهو المتمم لشهر شعبان، مضيفا أن الحسابات الفلكية دقيقة جدا، حيث يمكنهم معرفة موعد رمضان العام القادم.
وأضاف أنه يمكنهم التنبؤ بموعد الكسوف والخسوف لسنوات قادمة، منوها أن وجود الغبار بصورة كثيفة في السماء يحيل رؤية الهلال، مؤكدا أن شهر رمضان لن يشهد ظواهر فلكية غريبة هذا العام.
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