رئيس حي غرب الإسكندرية يكشف سبب سقوط 6 عربات بترعة المحمودية
الإثنين 14/مايو/2018 - 11:16 م
كساب أحمد
قثال اللواء محمد عبد الوهاب، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه أثناء تعميق ترعة المحمودية تمهيدًا لردمها على أساسا سليم، تواجد أربع عربات نقل و2 ميكروباص بالقرب من منطقة العمل، فحدث انهيار في التربة مما أدى لسقوط 6 عربات بأحد جانبي ترعة الإسماعيلية.
وأضاف "عبد الوهاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أنه تم رفع هذه العربات بشكل سريع ولم تحدث أي اصابات، لافتًا إلى أن الحي حذر من الاقتراب في هذه المنطقة لأنها منطقة عمل، والجميع يعلم ذلك.
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