رئيس حي غرب الإسكندرية يكشف سبب سقوط 6 عربات بترعة المحمودية

قثال اللواء محمد عبد الوهاب، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه أثناء تعميق ترعة المحمودية تمهيدًا لردمها على أساسا سليم، تواجد أربع عربات نقل و2 ميكروباص بالقرب من منطقة العمل، فحدث انهيار في التربة مما أدى لسقوط 6 عربات بأحد جانبي ترعة الإسماعيلية.



