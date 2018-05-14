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وزير النقل يكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو مرة أخرى

الإثنين 14/مايو/2018 - 10:22 م
وزير النقل يكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو مرة أخرى
المترو - ارشيفية
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كساب أحمد
 
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة قامت بإنشاء اشتراك شهري جديد للمترو بدلًا من الربع سنوي، لافتًا إلى أن من يتحدث بأن الوزارة ستقوم برفع أسعار تذاكر المترو المرحلة المقبلة لا يتفهم ما يحدث في وزارة النقل.

ولفت "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، إلى الوزارة ما زالت تدعم المترو، لكن هذا الدعم يُوفر أموال الصيانة الخاصة بالمترو، متابعًا: "الدعم قبل الزيادة كان هيودينا في داهية".
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