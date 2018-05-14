انتفاضة ضد مجازر الاحتلال الصهيوني بفلسطين.. ومشاهير: القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية

أدان الكثير من الشخصيات العامة، الجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال، بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدافها المتعمد للمتظاهرين العزل خلال مسيراتهم السلمية، في الذكرى السبعين لنكبة فلسطين وشعبها، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

ودعا مندوبو فلسطين والكويت والسعودية في الأمم المتحدة إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن، لبحث التطورات في غزة وقتل إسرائيل للمدنيين في الأراضي الفلسطينية.

تنكيس الأعلام 3 أيام

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إنه أصدر قرارا بتنكيس الأعلام غداً ولمدة 3 أيام حدداً بالإضافة إلى إضراب ينظم غداً بمناسبة يوم النكبة، وتابع: "غداَ سيكون مر على الشعب الفلسطينى 70 عام من النكبة وإخراجه من وطنه على يد العصابات الصهيونية عام 1948".

وأضاف "أبو مازن"، خلال كلمه له من رام الله، أن افتتاح السفارة الأمريكية بمدينة القدس عاصمة دول فلسطين هي بؤرة استيطانية أمريكية في المدينة، وتابع: "وما يحدث تزوير للتاريخ".

ضرورة تدخل دولي لوقف مجازر إسرائيل

وطالب الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو على، بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف المذبحة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

وأدان "أبو علي"، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على قمع مسيرة العودة السلمية فى قطاع غزة والضفة الغربية والاعتداء والقتل بالمشاركين فى هذه المسيرات عامة وفى قطاع غزة بشكل خاص، مطالبا المجتمع الدولى بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه المجزرة المستمرة، واتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بوقفها.

وحمل "أبوعلي"، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا العدوان الإجرامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، مطالبا الدول كافة بممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة المتواصلة وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني.

أمريكا تنتهك القانون الدولي

من جانبه دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، القوات الإسرائيلية إلى ضبط النفس بعد استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا، واصفا قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس بأنه استهزاء بالقانون الدولي.

وقال لو دريان في بيان "تدعو فرنسا كل الأطراف إلى التصرف بمسؤولية لتفادي أي تصعيد جديد"، مضيفًا "فرنسا تدعو مجددا السلطات الإسرائيلية إلى التحلي بالفطنة وضبط النفس عند استخدام القوة التي يجب أن تكون متناسبة تماما".

واعترض لو دريان على القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس قائلا إنه "انتهاك للقانون الدولي وخصوصا قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

"أوقفوا قتل الفلسطينين"

كما أكد الفنان خالد النبوي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ورفضه التام لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس.

ونشر خالد النبوي صورة له حاملا لافتة مكتوب عليها "أوقفوا قتل الفلسطينين" وعلق عليها قائلا :"اللهم أحفظ الأماكن المقدسة وأنصر الحق وأهله".

القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية

وأدان الفنان الكوميدي محمد هنيدي، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.

وقال محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "كانت هنا قبل دولة الاحتلال وسيبقى وطنهم الأبدي دائما وأبدا، هى وأبنائها وأحفادها بعاصمته الأبدية القدس".