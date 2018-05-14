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أبرز وأهم أخبار اليوم الاثنين 14/5/2018 في محافظة القليوبية

الإثنين 14/مايو/2018 - 10:21 م
أبرز وأهم أخبار اليوم الاثنين 14/5/2018 في محافظة القليوبية
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
شهدت محافظة القليوبية اليوم الإثنين، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها،حيث شهد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وضع حجر الأساس لبناء وتجهيز مدرسة بمنطقة الخصوص، وهي واحدة من المناطق الـ3 المستفيدة من برنامج مشروع التنمية بالمشاركة، وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوربي (المرحلة الثالثة والأخيرة)، حيث يتم تنفيذ المشروع في محافظات القاهرة الكبرى، وتم إضافة محافظة القليوبية للمحافظات الأخرى المستهدفة في المرحلة الثالثة من المشروع.

كما أعلن خالد صديق مدير صندوق تطوير الحضري، ان الدولة تولي اهتماما خاصا لتطوير المناطق العشوائية،مشيرا ان هناك ٢٣٤ مدينة مصنفة كمناطق غير مخططة وعشوائية علي مساحة ٤١٧ الف فدان تحتاج ٣٥٠ مليار جنيه، منوها انه يوجد 1103 سوق عشوائي تم الانتهاء من تطوير ١٢ سوق منهم فقط.


وأحال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، المسؤلين بكنترول الاعدادية بحي غرب شبرا الخيمة، إلى  النيابة العامة لاختفاء اوراق اجابة تخص ١٧ طالب في مادة الدراسات الاجتماعية.

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