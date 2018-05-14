محافظ سوهاج: أنشطة رياضية وفنية وثقافية ودينية خلال شهر رمضان

أعلن الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن مجموعة من الانشطة الرياضية والفنية والثقافية والدينية تقيمها مديرية الشباب والرياضية بالمحافظة خلال شهر رمضان المعظم لهذا العام بمشاركة 38.338 من شباب وفتيات المحافظة، حيث ستشمل اقامة الدورات الرمضانية، وندوات وامسيات ثقافية ومسابقات بالتعاون مع قصر ثقافة سوهاج، وذلك في إطار خطة المحافظة لتكثيف الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية بجميع الاندية ومراكز الشباب خلال الشهر الكريم.



وأضاف المحافظ انه سيستفيد من الانشطة الدينية والثقافية والفنية والاجتماعية حوالي 20.375 شاب وفتاة من ابناء المحافظة، بينما يستفيد من الانشطة الرياضية حوالي 19.963 شاب وفتاة، حيث سيتم إطلاق الدورات الرمضانية بـ 150 مركز شباب علي مستوي المحافظة، مشيرا انه في نهاية الشهر المعظم سيتم الإعلان عن جميع الفائزين ومنحهم الهدايا والجوائز في إحتفالية مكبرة بحضور مختلف الأجهزة التنفيذية والمديريات المشاركة.



ومن جانبه أوضح كمال ابوضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج انه سيكون هناك احتفال بقدوم شهر رمضان بواقع 50 نشاط ديني بمشاركة 5000 شاب وفتاة، و15 ندوة جينية تحت عنوان " رمضان شهر البر والاحسان " بمشاركة 4200 من ابناء المحافظة، بالاضافة إلي 100 مسابقة في حفظ القرآن الكريم بمشاركة 3600 شاب وفتاة، وهناك ايضا 10 مسابقات دينية عن غزوة بدر و50 نشاط احتفالا بليلة القدر بمشاركة 7000 من ابناء المحافظة، وهناك مسابقة ثقافية عن الهجرة غير الشرعية، ومسابقة فنية عن المشروعات القومية بمشاركة 475 شاب وفتاة، وكذلك لقاء فرق التطوع لتأهيل الشباب لسوق العمل بمشاركة 100 شاب وفتاة، فضلا عن الدوريات الرمضانية في خماسيات كرة القدم بـ 150 مركز شباب بمشاركة 15000 من ابناء المحافظة، وكذلك دوري الاوائل علي مستوي الادارات الفرعية، ودوري اوائل الدورات، ودوري تنس الطاولة علي مستوي الادارات، ويوم رياضي لأعضاء فتيات مراكز الشباب، بمشاركة 2963 شاب وفتاة.



وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالتعاون التام لإنجاح الدورات الرمضانية والأمسيات الثقافية والدينية بجميع مراكز وقري المحافظة خلال الشهر الكريم، مشيرا الدورات الرمضانية فرصة كبيرة للشباب للتعبير عن مواهبة الرياضية والفنية، وهي فرصه ايضا للشباب والرياضية لإكتشاف المواهب المتميزة من خلال الدورات والمسابقات التي ستقام، حتي يمكن دعمها خلال الفترة القادمة لتمثل سوهاج في جميع المحافل الرياضية.