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كالديرون: فكر بيدرو مختلف عن ديسابر.. ولكنهما أصحاب شخصية كبيرة

الإثنين 14/مايو/2018 - 10:18 م
كالديرون: فكر بيدرو مختلف عن ديسابر.. ولكنهما أصحاب شخصية كبيرة
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الفجر الرياضي
 

 

 

قال الكولومبي دييجو كالديرون مهاجم النادي الإسماعيلي، إن كل الفريق تأثر برحيل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني السابق للفريق، ولقد ظهر ذلك في المباريات التي خضناها بعد رحيل المدير الفني الفني الفرنسي. 


وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "وصلنا إلى المركز الأول عندما كان يدربنا ديسابر، وكان حلمنا وهدفنا أن نكون أبطال الدوري، ولكننا أنهينا في المركز الثاني، وضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا".


واستطرد قائلا: "فكر البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني الحالي للفريق، مختلف عن فكر ديسابر، فبيدرو كان يتحدث معي بشكل كبير وقت إصابتي ويشجعني، وهو أيضا مدرب كبير، ولا يوجد بينهما فارق شخصي كبير".


وأردف: "لا استطيع الحديث عن بقاء بيدرو أو رحيله، فمجلس الإدارة هو صاحب القرار الأول والأخير في هذا الأمر".


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