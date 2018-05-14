فنربخشة يذل كارابوك سبور في الدوري التركي

اكتسح فنربخشة مضيفه كارابوك سبور (7/0)، اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة والثلاثين (قبل الأخيرة)، من الدوري التركي، والتي شهدت أيضا فوز بلدية أكهيسار على قيصري سبور 2/1.

وسجل أهداف فنربخشة، أنتون كرافاشينكو، لاعب كارابوك سبور، بالخطا في مرمى فريقه، في الدقيقة الثانية، وفرناندو (هدفين) في الدقيقتين 20 و29، وعاطف شحشوح في الدقيقة 38، و روبرتو سولدادو في الدقيقة 47، ونبيل درار في الدقيقة 77، وفينسنت يانسن في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع فنربخشة رصيده إلى 69 نقطة، في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف جالطة سراي المتصدر، وبفارق الأهداف أمام باشاك شهير، صاحب المركز الثالث.

وتوقف رصيد كارابوك سبور عند 12 نقطة، في المركز الثامن عشر (الأخير)، علما بأنه كان قد هبط من الدوري.

وفي المباراة الثانية، انتزع بلدية أكهيسار فوزا صعبا، من مضيفه قيصري سبور، 2/1.

وسجل هدفي بلدية أكهيسار، يفين سيليزنيوف، وسونير أيدوجدو، في الدقيقتين 69 و73، فيما أحرز هدف قيصري سبور، أرتيم كرافتس، في الدقيقة 79.

ورفع بلدية أكهيسار رصيده إلى 39 نقطة، في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف أمام بورصا سبور، وتوقف رصيد قيصري سبور عند 44 نقطة، في المركز التاسع.