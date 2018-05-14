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عمرو أديب: "مصر قدرها تكون في منطقة مولعة"

الإثنين 14/مايو/2018 - 10:18 م
عمرو أديب: مصر قدرها تكون في منطقة مولعة
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي عمرو أديب، إن قدرنا أن نكون في منطقة "مولعة"، مشيرا إلى أن الإدارة المصرية ليست صامتة تجاه ما يتعرض له الفلسطينيين.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الإثنين: "الإدارة المصرية موجودة في فلسطين على الأرض وبتتحرك"، واصفا الوضع في المنطقة بـ الرمال المتحركة، يتغير كل لحظة، متابعا: "إحنا موجودين بشكل مهم، وطرف هام".
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