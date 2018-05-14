عمرو أديب: "مصر قدرها تكون في منطقة مولعة"



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الإثنين: "الإدارة المصرية موجودة في فلسطين على الأرض وبتتحرك"، واصفا الوضع في المنطقة بـ الرمال المتحركة، يتغير كل لحظة، متابعا: "إحنا موجودين بشكل مهم، وطرف هام".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن قدرنا أن نكون في منطقة "مولعة"، مشيرا إلى أن الإدارة المصرية ليست صامتة تجاه ما يتعرض له الفلسطينيين.