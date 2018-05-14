ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد صلاح يقود التشكيل المثالي للدوريات الأوروبية

الإثنين 14/مايو/2018 - 10:15 م
محمد صلاح يقود التشكيل المثالي للدوريات الأوروبية
طباعة
الفجر الرياضي
 

تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والفائز بجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج،  في التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعباً على مستوى الدوريات الخمس الكبري هذا الموسم.

 

وجاء النجم المصري صاحب الـ25 عاماً في التشكيلة المثالية التي وضعها موقع "جول" العالمي.


 

وجاءت تلك التشكيلة كالتالي :

 

حراسة المرمى : أوبلاك

 

خط الدفاع : سكرينيار (انترميلان)، جودين (أتلتيكو مدريد)، جوردي البا (برشلونة)، كيميتش (بايرن ميونخ).

 

خط الوسط : دي بروين (مانشستر سيتي)، كروس (ريال مدريد).

 

خط الهجوم : صلاح (ليفربول)، ميسي (برشلونة)، رونالدو (ريال مدريد)، هاري كين (توتنهام).

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
2
x
17:00
1
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
2
x
19:40
2
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 10:30:02 PM