محمد صلاح يقود التشكيل المثالي للدوريات الأوروبية

تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والفائز بجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج، في التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعباً على مستوى الدوريات الخمس الكبري هذا الموسم.

وجاء النجم المصري صاحب الـ25 عاماً في التشكيلة المثالية التي وضعها موقع "جول" العالمي.





وجاءت تلك التشكيلة كالتالي :

حراسة المرمى : أوبلاك

خط الدفاع : سكرينيار (انترميلان)، جودين (أتلتيكو مدريد)، جوردي البا (برشلونة)، كيميتش (بايرن ميونخ).

خط الوسط : دي بروين (مانشستر سيتي)، كروس (ريال مدريد).

خط الهجوم : صلاح (ليفربول)، ميسي (برشلونة)، رونالدو (ريال مدريد)، هاري كين (توتنهام).