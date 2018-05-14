مستشار الرئيس الفلسطيني يطالب العرب بقطع علاقتهم بأمريكا



وأضاف" الهباش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أن فلسطين تحتاج إلى موقف عربيا حقيقيا ترجمة لما يتحدث به العرب، مؤكدا أنه لابد من وجود موقف حقيقي لمساندة القضية الفلسطينية.



وطالب العرب بنفيذ قرار الجامعة العربية الصادر في عام 1980 بقطع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مناشدا العرب بقطع علاقتهم بأمريكا او أى دولة تنقل سفارتها للقدس، لأن المدينة ليست رخيصة ولا قيمة للأمة العربية بدون القدس.



شدد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين على أن قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس لم ينهي حلم الدولة الفلسطينية وسيتحقق رغم أنف إسرائيل وأمريكا، على حد تعبيره.