وزيرة الهجرة تشارك البابا تواضروس في استقبال رفات شهداء ليبيا بمطار القاهرة

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في استقبال رفات الأقباط المصريين الذين تم قتلهم في ليبيا منذ 3 سنوات على يد تنظيم داعش الإرهابي.





وأكدت "مكرم"، أن مشاركتها في استقبال رفات شهداء الوطن كوزيرة للمصريين بالخارج، هو استقبال رسمي وإنساني، لافتة إلى أن صلاة الجنازة التي ترأسها قداسة البابا اليوم بأرض المطار بمشاركة عدد كبير من الأساقفة والكهنة هي بركة كبيرة للشهداء .





وأشارت "مكرم" إلى التسهيلات الكبيرة التي قدمتها سلطات المطار لوصول الرفات ومتعلقات شخصية لشهداء الوطن.





كان مطار القاهرة قد استقبل مساء اليوم البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقسية والوزيرة نبيلة مكرم باستراحة كبار الزوار، وانتقلوا من الاستراحة إلي موقع وصول الطائرة الليبية الخاصة التي نقلت الرفات بأرض المهبط، حيث استقبلوا الرفات وتمت إقامة الصلوات بأرض المهبط.





ويتم إنهاء إجراءات الإفراج عن الرفات ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى محافظة المنيا لدفنهم هناك.



