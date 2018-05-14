خبير اقتصادي: دعم المترو يؤدي إلى طرد الاستثمار

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير القوانين الاقتصادية، إن المترو يخدم محافظتي القاهرة والجيزة فقط، ويعاني من سوء في تقديم الخدمة، ويحقق الكثير من الخسائر، وتطويره في حاجة إلى توفير الكثير من الأموال، معقبًا: "هنجيبله فلوس منين".



وأضاف "سعيد"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن دعم السلع والخدمات يؤدي إلى طرد الاستثمار لأنه يقضي على التنافسية، معقبًا: "مفيش مستثمر هيعمل مترو ويشغله بتكاليف أقل من تكاليفه".



وأشار إلى أن الدولة عليها أن تترك السلع والخدمات للسوق لكي يحدد سعرها، لافتًا إلى أن الدعم لابد أن يكون نقدي وليس في شكل سلع وخدمات.

