300 موظف وموظفة من تعليم "حفر الباطن" يشتكون: فُصلنا من العمل بشكل مفاجئ

أصدرت إدارة تعليم محافظة حفر الباطن قرارًا بفصل 300 موظف وموظفة على بند الأجر اليومي بدون سابق إنذار، وبشكل مفاجئ؛ ما تسبَّب لهم بمشاكل نفسية وأسرية.





وقالت مصادر "سبق" إن عددًا كبيرًا من الموظفين تجاوزت خدمتهم في الوظيفة 7 سنوات، وطُلب فحص طبي من جميع موظفي الأجر اليومي قبل شهرَيْن تقريبًا بغرض تثبيتهم على وظائف رسمية، ولكن فوجئوا بالفصل بدل التثبيت. حسب صحيفة "سبق"





ممثل الموظفين المفصولين مسلط الشمري قال: الإدارة لم تتفاعل مع توجيه وزارة التعليم لتحسين أوضاعنا في عام ١٤٣٥هـ حسب خطاب الوزارة الموجَّه لمدير التعليم يحفر الباطن برقم ٣٥١٩١٧٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/ ٢/ ١٢؛ إذ تم توجيهه بإعطاء الأولوية لنا عند طرح الوظائف مثل (بند الأجور- بند المستخدمين)، ولم يتم التقيد بذلك التوجيه، وتم طرح وظائف والمسابقة عليها، وأبلغونا بعدم الأحقية في التقديم على هذه الوظائف مخالفين بذلك التوجيه السابق من الوزارة.





وناشد الموظفون المفصولون خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين التدخل العاجل للتثبيت على وظائف رسمية، وإنقاذ الأسر من هذه الكارثة.





" سبق" تواصلت مع متحدث تعليم حفر الباطن إبراهيم السليم الذي أكد أنه لم يكن هناك فصل لموظفي الأجر، بل إن إدارة تعليم حفر الباطن بُلّغت وجميع إدارات التعليم التي لديها موظفون على بند الأجر اليومي بتوجيه مقام الوزارة بعدم تجديد عقودهم تنفيذًا للأوامر السامية الكريمة، ومنها الأمر رقم 1895 وتاريخ 1432/ 3/ 23.





وأضاف السليمان: تم إعلان الوظائف الشاغرة، وأُتيحت الفرصة لجميع المواطنين والمواطنات، بمن فيهم موظفو الأجر اليومي، وتم تعيين عدد منهم حسب المفاضلة والشواغر المتاحة.





وأضاف السليمان: الإدارة على مدى عام كامل تسعى وستسعى لعمل كل ما من شأنه خدمة زملائنا؛ إذ تم استقبال الزملاء من قِبل مدير التعليم وقيادات الإدارة، وشرح حيثيات الموضوع، وإفهامهم.





مصادر "سبق" كشفت عن مستقبل هؤلاء الموظفين المفصولين موضحة أن تعيينهم كان مخالفًا منذ بداية الأمر الملكي في عهد الملك عبدالله - رحمه الله -، وأن الوزارة وجَّهت بتعيين موظفي الأجر اليومي بالوزارة على الوظائف التي تُستحدث، وهو توجيه من الوزير ومن المدير العام للموارد البشرية، لكن لم يتم تعيينهم.





وأضافت المصادر بأن من أصل 300 موظف لم يتم تعيين إلا نحو 10، ولم تكن لهم أولوية التقديم مثلهم مثل غيرهم، وأن هؤلاء ليس لهم إجازة لا مرضية ولا اضطرارية ولا اعتيادية ولا تقاعد، وخدمتهم غير محسوبة، والراتب 3000 ريال لمدة سبع سنوات.







