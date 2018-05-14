البدري فرغلي: "هنحبس وزيرة التضامن ونعزلها"

قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تعقيبًا على إغلاق 900 محل ببورسعيد، إن هذه مشكلة صعبة جدًا، في توقيت صعب جدًا.





وأضاف "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ltc"، اليوم الإثنين، أن البلد بها انتكاسة إدارية، والمنطقة الحرة ماتت إكلينيكيًا، والمنطقة المتواجد بها التجار هي الوحيدة التى تتنفس، لافتًا إلى أن سعر الأرض ارتفعت قيمتها، ومافيا الأراضي يطمعوا في أي قطعة أرض لها قيمة، ولايهم أكل وحياة وإستقرار المواطنين.



