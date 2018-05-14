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البدري فرغلي: "هنحبس وزيرة التضامن ونعزلها"

الإثنين 14/مايو/2018 - 10:11 م
البدري فرغلي: هنحبس وزيرة التضامن ونعزلها
البدري فرغلي
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رقية جمال
 
قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تعقيبًا على إغلاق 900 محل ببورسعيد، إن هذه مشكلة صعبة جدًا، في توقيت صعب جدًا.

وأضاف "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ltc"، اليوم الإثنين، أن البلد بها انتكاسة إدارية، والمنطقة الحرة ماتت إكلينيكيًا، والمنطقة المتواجد بها التجار هي الوحيدة التى تتنفس، لافتًا إلى أن سعر الأرض ارتفعت قيمتها، ومافيا الأراضي يطمعوا في أي قطعة أرض لها قيمة، ولايهم أكل وحياة وإستقرار المواطنين.

على جانب أخر، أكد، أن وزيرة التضامن، لن تطبق أحكام المحكمة فيما يتعلق بأصحاب المعاشات، معقبًا: "إحنا هنبطق عليها حكم المحكمة قريبًا طبقًا للمادة 123 من قانون العقوبات، هنحبس وزيرة التضامن ونعزلها، في قانون ودستور وإحنا بنحتمي بالقانون والدستور". 
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