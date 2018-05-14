"حماية المستهلك" توقِّع اتفاقية مع "الاستزراع المائي" لتعزيز الجوانب البحثية والمعلوماتية

قامت جمعية حماية المستهلك، أمس الأحد، بتوقيع اتفاقية شراكة مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي؛ انطلاقاً من اهتمام الجمعية بمد جسور التعاون وتعزيز الجوانب البحثية والمعلوماتية ذات العلاقة بحماية المستهلك وحقوقه، والمساهمة في تحقيق تطلعات القيادة.





وفي التفاصيل: تهدف الاتفاقية المشتركة إلى تعزيز التعاون بين جمعية حماية المستهلك والجمعية السعودية للاستزراع المائي في مجالات تبادل الدراسات والأبحاث والمعلومات والمساعدة في المشاريع البحثية، وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل ذات الاهتمام المشترك، وإعداد وتطوير الأنظمة واللوائح والقواعد الإجرائية، والإعلام والتوعية، وقياس رأي المستهلك حيال المنتجات السمكية الوطنية. وفق صحيفة "سبق"





وجاء توقيع الاتفاقية على هامش حفل إطلاق توسعة مشروع "سمك"؛ وهو مشروع وطني يهدف إلى تعزيز إنتاج السمك الوطني الآمن والطازج بإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي، وشراكة من جمعية حماية المستهلك وعدد من جهات القطاع الخاص.





وتم توقيع الاتفاقية من قِبَل: الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر بنت عبدالله القحطاني، ومن جانب الجمعية السعودية للاستزراع المائي الأمين العام للجمعية المهندس محمد بن إبراهيم عذيبي.





وقالت "القحطاني": إن الجمعية شاركت في مشروع "سمك" لما لذلك من أثر مباشر في رفع جودة المنتجات السمكية وتنظيم السوق بحيث يكون شعار "سمك" مؤشراً على مدى صحة وسلامة المنتج المُقدم للمستهلك.





ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من أهداف جمعية حماية المستهلك التي تسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاعات ذات العلاقة، وذلك من أجل العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.







