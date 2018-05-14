تامر مرسي يرد على الجميع.. النص الكامل لحواره بشأن "إعلام المصريين"

نجاح كبير حققه على مدى سنوات من العمل في حقل الإعلانات والإنتاج الدرامي، كان مؤشرا قويا على أن قدرا من النجاح ينتظر مجموعة "إ علام المصريين" مع توليه رئاسة مجلس إدارتها، في ضوء ما يتمتع به من خبرة في العمل الإعلامي، وفي تخطيط وإنتاج المحتوى الدرامي، وهو ما بدأت تلوح بشائره بالفعل مع السياسات الجديدة للمجموعة والشركات التابعة، وشبكة قنوات " أون إي" المملوكة لها، مع الاستعداد لموسم الدراما الرمضانية.





حزمة قرارات مهمة اتخذها تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين، تضمنت تأجيل عرض بعض المسلسلات، وتخفيض ميزانية الحصول على حقوق عرض الأعمال، والنزول بعدد الأعمال الحصرية للنصف، وتقليل نفقات الدعاية 70%، والعمل على فتح سوق ممتدة للدراما على مدار العام، وهي الخطوات القوية والمؤثرة التي كانت كافية لإحداث قدر من الجدل في أوساط المهتمين، لكنها لم تُحدث خلافا، ولكن في ضوء أهمية هذه القرارات وما تحمله من رؤية جديدة لإعادة تخطيط سوق الدراما والإعلانات، كان مهما أن نقترب من هذه الفلسفة الجديدة، ونتعرف على أبرز خطوطها ومحاورها، فكان لنا معه هذا الحوار..





ما هي ملامح الاستراتيجية الجديدة التى تسير عليها شركة أعلام المصريين خلال الفترة القادمة؟

نحن نسعى لخطة طموحة لعودة الريادة لمصر فى مجال الأنتاج الدرامى تتمثل محاور هذة الخطة فى عدة عناصر أولها أنه يجب أن تتسم الدراما التى تقدمها الشركة بالجودة الفنية والتقنية وأن تهتم بالدراما التليفزيونية وعرضها لمشاهديها طوال العام وليس فقط خلال شهر رمضان بحيث يستطيع المشاهد أن يتابع الاعمال الدرامية المتميزة طوال أشهر السنة ولا تكن قاصرة فقط على اذاعتها فى رمضان ومن ثم فإنه وبنظرة أقتصادية بحتة يرى أنه يجب أن يتناسب حجم تكاليف ما يعرض فى شهر رمضان مع الايرادات المتوقعة من الاعلانات هذة النظرة الاقتصادية كانت هى الاساس فيما قامت به الشركة هذا العام من بعض الاجراءات التى تتيح للمشاهد أن يتابع أعمالاً درامية متميزة على شاشات قنوات أون اى وفى نفس الوقت بعائد أقتصادى مجزى ومربح يتيح للشركة الاستمرار فى خطتها الطموحة.





هل هناك توقعات فى ظل الاستراتيجية الجديدة أن تحقق القناة ربحية هذا العام؟

قامت الشركة هذا العام بخفض ميزانيات شراء الاعمال الدرامية فى رمضان 50% عن العام الماضى وقامت بتقليل عدد الاعمال الحصرية الى ثلاث أعمال مقارنة بست أعمال فى العام الماضى كما قامت بالحصول على مسلسلين يذاعان بالتزامان مع قناة CBC كما قامت بتقليل مصاريف الدعاية 70% عن العام الماضى وبذلك تؤكد الشركة أن قناة أون اى لأول مرة وقبل بداية شهر رمضان أنها تخرج رابحة مالياً فى هذا الشهر الكريم .





سؤال يتردد عند الجميع لماذا تم تأجيل مسلسل الفنانين يسرا ومحمد هنيدي؟

نحن نؤكد أعتزاز الشركة وتقديرها لهم ولمكانتهم الفنية الرفيعة ولثقة الشركة فى جودة المنتج الذى يقدمهما الفنان الكبيران ومن منطلق اقتصادى وفتح مساحات للمشاهدة خارج رمضان فقد تقرر تأجيل عرضهما ليذاعا خلال الاشهر القليلة المقبلة ثقة منا أنهم سيحظوا بنسب مشاهدة عالية ومردود أعلانى كبير .





هل كان منتجو المسلسلين على علم بهذا القرار من قبل أم كان مفاجئاً بالنسبة لهم؟

كان المنتج الكبير جمال العدل منتج المسلسلين على علم بتأجيل موعد اذاعتهما منذ 10 أيام وقد تفهم المنتج الكبير الامر وتفهم الفلسفة الاقتصادية الجديدة التى تتحرك بها الشركة بل وقام بإعطاء الشركة جميع الحقوق للمسلسلين لمدة 10 سنوات .





وما مصير مسلسل "أهو ده اللي صار" للفنانة روبي؟

تم تأجيل عرض مسلسل أهو دة اللى صار للفنانة روبى وأبلاغ منتجها بهذا القرار منذ شهرين.

ما هو ردك على ما يتردد أن شركة سينرجى تستحوذ على أغلب الإنتاج الدرامي؟

شركة سينرجى للانتاج هى أحدى شركات أعلام المصريين والتى تمتلك فيها شركة اعلام المصريين الحصة الحاكمة كما ان شركة سينرجى كان لها عملان احدهما "بركة" للفنان عمرو سعد وقد تم تأجيلهما ليذاعا خارج رمضان وهذا ابلغ رد على ما يتردد ويشاع





هل ترتب على تأجيل المسلسلات عدم الالتزام بالعقود المبرمة من قبل؟

"إعلام المصريين" ملتزمة تماماً بالعقود التي تم إبرامها من الإدارة القديمة.





رغم التزامكم بتلك التعاقدات هل أنتم راضون عن تلك التعاقدات التى ابرمتها الإدارة السابقة؟

هناك بعض الملاحظات على تلك الاعمال من الناحية الفنية ومن ناحية اسعارها كما أن الادارة السابقة كانت قد تعاقدت على اعمال درامية كثيرة تفوق طاقة المحطة وميزانيتها دون وجود دراسة جدوى .





على أي أساس تم اختيار الأعمال التي ستذاع على قناة "أون إي"؟

الأعمال التي تقرر إذاعتها على شاشة "أون" في رمضان تم اختيارها بناءً على لجان مشاهدة ورؤية الوكيل الاعلاني للقناة.





يتردد أيضاً أن المسلسلات التي حصلت عليها قناة الحياة للعرض من إنتاج شركة سينرجى جاءت مجاملة؟

المسلسلات التى تم التعاقد عليها لشبكة قنوات الحياة قد تمت مع الادارة السابقة للقنوات فى شهر أكتوبر الماضى ورغم عدم التزام الادارة القديمة بالدفعات الا اننا احترمنا التعاقد والتزمنا به واتممنا الاعمال على اكمل وجه .





ما هو تصوركم لمستقبل الإنتاج الدرامي في ظل الاستراتيجية التي تتبنأها حالياً؟

الاجراءات التى اتخذتها الشركة تسعى الى ضبط سوق الانتاج الدرامى وتعزيز القدرات الابداعية للعاملين فى المجال الفنى وخلق سوق اعلانى جديد خارج شهر رمضان المعظم يتسع ليشمل جميع اشهر العام مع وجود دراسات جدوى اقتصادية وحاكمة لضبط اسعار المنتج الدرامى وتغطية تكاليف انتاجه بحيث يكون الناتج النهائى هو ان يربح جميع اعضاء العملية الفنية سواء كان القناة التليفزيونية والمنتج والفنانين والفنيين ونؤكد أن الشركة تسعى لتنفيذ مواثيق العمل الاعلانى المتبع فى العالم لتقليل المدد الاعلانية داخل المنتج الدرامى مع زيادة سعر الاعلان لاعطاء المشاهد الفرصة للاستمتاع بتلك الاعمال وعدم انصرافه عنها .





بما تعد المنتجين المتعاملين مع قناة "أون" ومشاهدي قناة "أون إي"؟