وش السعد.. مكة محمد صلاح ملكة متوجه في قلب أبيها

بقميص كروي يتشابه مع زي والدها، نزلت مكة إلى أرضية ملعب "أنفيلد" بعد نهاية المباراة بفوز ليفربول برباعية نظيفة أمام ضيفه برايتون، وبدأت في مداعبة الكرة وسط هتافات وتشجيعات كبيرة من الجماهير، وعندما انتزع صلاح الكرة من ابنته، مازحته الجماهير بإطلاق صفارات الاستهجان له في لقطة طريفة.

واضطر صلاح للاستجابة لمطالب الجماهير، واعتذر لهم تاركا الكرة لمكة مجددا، والتي ظلت تركض بها داخل الملعب.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مكة محمد صلاح أضافت حالة من المرح في ملعب آنفيلد أثناء مداعبة الكرة بعد تتويج نجم منتخب مصر بجائزة هداف الدوري الإنجليزي.

وأشارت إلى أن مكة أظهرت بعضا من مهاراتها بمداعبة الكرة ونجحت في خطف قلوب مشجعي الريدز.

ومؤخرًا تحدث محمد صلاح عن "مكة" خلال حواره مع الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامجه "كل يوم"، الذي يذاع على قناة ON E المصرية وقال: "لا أشعر بأي قلق تجاه نشأتها في أوروبا، أنا ديمقراطي جدا، وسأترك لها حرية اختيار ما تحب أن تكون عليه في المستقبل".

وأضاف صلاح: "مكة ظهرت معي في إعلان إحدى شركات الاتصالات وخطفت مني الأضواء".

وتابع: "أقضي وقتا طويلا في النادي، وعندما أعود للمنزل لا أفكر في الخروج، وأمضي الوقت المتبقي من اليوم في اللعب معها".

ودائما تتصدر المشهد فى حياة محمد صلاح، فعلى موقع إنستجرام دائمًا ما تكون صورها حاضرة مع صور اللاعب.