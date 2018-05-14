"الأزهر": نرفض نقل سفارة أمريكا للقدس.. وإسرائيل دولة استعمارية ومغتصبة للأرض الفلسطينية

أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، على دعم الأزهر للقضية الفلسطينية، مؤكدا على رفضه لنقل سفارة أمريكا للقدس.





وأضاف" شومان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن إسرائيل دولة استعمارية ومغتصبة للأرض الفلسطينية، متابعا: "الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وجه بسرعة تحضير قافلة طبية لإغاثة أهلنا بفلسطين".





وانتقد فتح قطر أبواقها الإعلامية للكيان الصهيوني، معلقا:" لا يصح وصفها بالدولة وهى كيان ابتلى به العرب وموجود على أرض العرب ولا يقل خطورة على الكيان الصهيوني.. وعلاقتهم بالصهاينة معروفة".



