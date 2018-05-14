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أهالي شهداء ليبيا يستعدون لاستقبال الجثامين بتعليق لافتات شكر للرئيس بسمالوط

الإثنين 14/مايو/2018 - 09:57 م
أهالي شهداء ليبيا يستعدون لاستقبال الجثامين بتعليق لافتات شكر للرئيس بسمالوط
أهالي شهداء ليبيا - أرشيفية
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إيريني صفوت
 
بدأ أهالي شهداء ليبيا، بعد إعلان عودة رفات أبنائهم، بإعداد مراسم الاستقبال استعدادًا لدفنهم بكنيسة شهداء الإيمان والوطن بقرية العور بمركز سمالوط بالمنيا.

وحرص عددًا من أقارب وأشقاء شهداء ليبيا علي القيام بأعمال نظافة بداخل كنيسة شهداء الإيمان بقرية العور التابعة لمركز سمالوط، في شمال محافظة المنيا، وذلك قبل ساعات من وصول رفات الشهداء، وعلقوا لافتات شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الخارجية الليبية.

واستقبل البابا تواضروس،الجثامين لإقامة صلاة الجناز، وكان تنظيم داعش الإرهابي، قد ذبح 20 من أقباط مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، في منتصف فبراير من عام 2015، داخل الدولة الليبية.
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