أهالي شهداء ليبيا يستعدون لاستقبال الجثامين بتعليق لافتات شكر للرئيس بسمالوط

بدأ أهالي شهداء ليبيا، بعد إعلان عودة رفات أبنائهم، بإعداد مراسم الاستقبال استعدادًا لدفنهم بكنيسة شهداء الإيمان والوطن بقرية العور بمركز سمالوط بالمنيا.





وحرص عددًا من أقارب وأشقاء شهداء ليبيا علي القيام بأعمال نظافة بداخل كنيسة شهداء الإيمان بقرية العور التابعة لمركز سمالوط، في شمال محافظة المنيا، وذلك قبل ساعات من وصول رفات الشهداء، وعلقوا لافتات شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الخارجية الليبية.



