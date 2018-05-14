عمرو أديب للكيان المحتل: "ربنا هيخسف بيكم الأرض"
الإثنين 14/مايو/2018 - 09:58 م
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن اليوم تم اغتيال 52 فلسطينيًا، وإصابات بالآلاف من بينهم 1000 طفل، متسائلا: "كيف تقتل إسرائيل هذا الكم من البشر عمدًا".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الإثنين، مخاطبا الكيان المحتل: "بأي ذنب تقتلوا الناس، إيه الجبروت ده، ربنا مش هيسبكم، وهيخسف بيكم الأرض.. ربنا كبير".
وأشار إلى أن فلسطين الدولة الوحيدة المحتلة في العالم، معقبا: "دي وصمة في جبين العرب".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الإثنين، مخاطبا الكيان المحتل: "بأي ذنب تقتلوا الناس، إيه الجبروت ده، ربنا مش هيسبكم، وهيخسف بيكم الأرض.. ربنا كبير".
وأشار إلى أن فلسطين الدولة الوحيدة المحتلة في العالم، معقبا: "دي وصمة في جبين العرب".