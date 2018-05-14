أساقفة الكنيسة يودعون جثامين "شهداء ليبيا" بالصلاة لمثواهم الأخير

بدأت منذ لحظات مراسم استقبال أجساد شهداء ليبيا العشرين في مهبط الطائرات بمطار القاهرة الدولي





حيث بدأ خورس الكلية الإكليريكية مع عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة ترتيل ألحان دورة (زفة) القيامة في استقبال أجساد الشهداء، استعدادًا لإقامة البابا تواضروس الثاني صلوات تجنيزهم هناك، كما من المنتظر بعد تجنيزهم في المطار نقل الأجساد إلى الكنيسة المكرسة باسمهم "كنيسة الشهداء" بقرية العورة في المنيا لصلاة الجنازة عليهم في تمام العاشرة من صباح الغد.