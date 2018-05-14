أساقفة الكنيسة يودعون جثامين "شهداء ليبيا" بالصلاة لمثواهم الأخير
الإثنين 14/مايو/2018 - 09:52 م
إيريني صفوت
بدأت منذ لحظات مراسم استقبال أجساد شهداء ليبيا العشرين في مهبط الطائرات بمطار القاهرة الدولي
حيث بدأ خورس الكلية الإكليريكية مع عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة ترتيل ألحان دورة (زفة) القيامة في استقبال أجساد الشهداء، استعدادًا لإقامة البابا تواضروس الثاني صلوات تجنيزهم هناك، كما من المنتظر بعد تجنيزهم في المطار نقل الأجساد إلى الكنيسة المكرسة باسمهم "كنيسة الشهداء" بقرية العورة في المنيا لصلاة الجنازة عليهم في تمام العاشرة من صباح الغد.
كان الشهداء الـ ٢٠ قد فاضت أرواحهم على يد تنظيم داعش الإرهابي، وكشف التنظيم من خلال مقطع فيديو تم بثه على موقع التنظيم في شهر فبراير من عام ٢٠١٥ وأظهر الفيديو تمسك الشهداء بمسيحيتهم حتى النفس الأخير، كما شهد بتمسكهم بإيمانهم قاتلوهم أيضًا وفقًا لما جاء في الفيديو ذاته.
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