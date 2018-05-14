الصحة: 22 سيارة إسعاف لاستقبال رفات شهداء ليبيا بمطار القاهرة

أوفد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعايات والإسعاف، ممثلا عنه الى مطار القاهرة الدولي، لاستقبال رفات ضحايا الأقباط المصريين.



