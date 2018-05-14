الصحة: 22 سيارة إسعاف لاستقبال رفات شهداء ليبيا بمطار القاهرة
الإثنين 14/مايو/2018 - 09:50 م
عبدالرحمن صلاح
أوفد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعايات والإسعاف، ممثلا عنه الى مطار القاهرة الدولي، لاستقبال رفات ضحايا الأقباط المصريين.
وأوضح الدكتور شريف وديع، أنه تم تجهيز 22 سيارة إسعاف في مهبط مطار القاهرة الدولي لاستقبال رفات الأقباط المصريين الذين استشهدوا في ليبيا على يد عناصر إرهابية.
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