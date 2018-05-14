ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الصحة: 22 سيارة إسعاف لاستقبال رفات شهداء ليبيا بمطار القاهرة

الإثنين 14/مايو/2018 - 09:50 م
الصحة: 22 سيارة إسعاف لاستقبال رفات شهداء ليبيا بمطار القاهرة
أرشيفية
طباعة
عبدالرحمن صلاح
 
أوفد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعايات والإسعاف، ممثلا عنه الى مطار القاهرة الدولي، لاستقبال رفات ضحايا الأقباط المصريين.

وأوضح الدكتور شريف وديع، أنه تم تجهيز 22 سيارة إسعاف في مهبط مطار القاهرة الدولي لاستقبال رفات الأقباط المصريين الذين استشهدوا في ليبيا على يد عناصر إرهابية.
المزيد عن: وزارة الصحة مطار القاهرة شهداء ليبيا أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
2
x
17:00
1
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
2
x
19:40
2
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 10:40:08 PM