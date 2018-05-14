شريف مليكة: مصر أمامها خطوات لتناطح الجودة الصحية في أمريكا

قال الدكتور شريف مليكة، أستاذ علاج الآلام بجامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية، إن مستوى الخدمة الصحية في معهد ناصر مميزة، وإن هناك جهدًا مبذولًا من القائمين على المستشفى للنهوض بالخدمة الصحية.



وأضاف مليكة، في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة TEN، مع سوزان شرارة، أن هناك نقص إمكانيات في المستشفيات المصرية، ولكن الجهد المبذول يعوض كل شيء، مضيفًا أن المستشفيات تحتاج لمستلزمات طبية وأشياء أخرى، ولكن تلك النواقص ليست شيء يظهر عيب في الخدمة الصحية بمصر.



وتابع أن مصر أمامها خطوات لتناطح الجودة الصحية في أمريكا وغيرها، ونحن في تحسن دائم على مستوى الخدمة الصحية في الفترة الحالية.

