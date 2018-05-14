وزير النقل: الخط الثالث للمترو يضاهي في مستواه نظيره بفرنسا

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الخط الثالث للمترو مستواه يضاهي خطوط المترو بفرنسا بنسبة 100% بشهادة الفرنسيين أنفسهم، لكن الخط الأول في المترو في حاجة إلى تطوير بشكل كبير.



ولفت "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، إلى أن الوزارة ما زالت تدعم الطلبة وكبار السن وذوي الاعاقة، معقبًا: "الاشتراكات بتاعتهم ما زادتش مليم".



وأشار إلى أن الوزارة قامت بإنشاء اشتراك جيدد للمترو شهري بدلًا من الربع سنوي، لافتًا إلى أن من يتحدث بأن الوزارة ستقوم برفع أسعار المترو المرحلة المقبلة لا يتفهم ما يحدث في وزارة النقل.

