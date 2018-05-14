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نائب: "لو مفيش تجارب سريرية.. مش هيكون في أدوية جديدة"

الإثنين 14/مايو/2018 - 08:51 م
نائب: لو مفيش تجارب سريرية.. مش هيكون في أدوية جديدة
مجدي مرشد
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هدى عبدالرازق
 
قال مجدي مرشد، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن قانون التجارب السريرية كان يجب أن يقر منذ زمن بعيد، مشيرًا إلى أن هناك تجارب سريرية تتم في مصر، ولكن لم يكن هناك ما يحمي من يخضع لتلك التجارب.

وأشار "مرشد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، والذي تقدمه سوزان شرارة، اليوم الإثنين، تقديم الإعلامية سوزان شرارة، إلى أن التجارب السريرية تجرى في كل دول العالم، موضحا أن القانون يتضمن موافقة صريحة من خلال توقيع وبصمة المبحوث، ومن حقه أن ينسحب في أي لحظة من البحث.

وأضاف: "لو مفيش تجارب سريرية مش هيكون في أدوية جديدة"، مؤكدًا أن هذا القانون يهدف لحماية المواطن، وحفظ كرامته.
المزيد عن: مصر مجدي مرشد قانون التجارب السريرية التوك شو اخبار مصر
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