"اسمعونا" عن دفع اشتراكات المترو لغير القادرين: "قمنا بواجبنا"

قال الدكتور محمد فتحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "اسمعونا"، إن مجلس أمناء المؤسسة قرر التكفل بأسعار اشتراكات المترو لغير القادرين لمدة عام، لافتًا إلى أن تذكرة المترو تمثل شيء هام جدًا في حياة العديد من الفئات.



وأوضح "فتحي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أن الاشتراكات مجانًا لتخفيف الأعباء على غير القادرين، معقبًا: "قمنا بدورنا الاجتماعي ومسئوليتنا تجاه البلد"، مشيرًا إلى أنهم بدأوا في جمع البيانات ومخاطبة الجهات المسئولة اليوم، وسيتم استخراج الاشتراكات السنوية الأسبوع المقبل بحد أقصى.



وطالب القادرين باستخراج شهادة "أمان"، أو دفع اشتراكات المترو، لغير القادرين، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بمثل هذه المبادرات لأصحاب العمالة غير المنتظمة.

