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سفير فلسطين: "إذا كان هناك صوت عربي قوي ستتراجع أمريكا عن قرار القدس"

الإثنين 14/مايو/2018 - 08:50 م
سفير فلسطين: إذا كان هناك صوت عربي قوي ستتراجع أمريكا عن قرار القدس
دياب اللوح
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داليا الحسين
 
أكد دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة والمندوب الدائم بالجامعة العربية، على ضرورة اتخاذ الجامعة العربية قرارات ضد نقل سفارة أمريكا للقدس، منوها أن الأربعاء المقبل اجتماع للجامعة العربية للتأكيد على رفض نقل سفارة أمريكا للقدس.

وأضاف" اللوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن أمريكا اختارت يوم ذكري النكبة لنقل سفارتها للقدس لتؤكد عدم احترامها للمجتمع الدولي، لافتًا إلى أن الجامعة العربية اتخذت قرار في عام 1980 بقطع العلاقات مع أي دولة تتعاون مع إسرائيل.

وتابع سفير فلسطين بالقاهرة: "إذا كان هناك صوت عربي قوي سوف تتراجع أمريكا عن مواقفها وقراراتها".
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