رسميا.. جيريرو يغيب عن بيرو في المونديال

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية اليوم الإثنين، أن باولو جيريرو قائد منتخب بيرو، سيغيب عن نهائيات كأس العالم التي ستنطلق في روسيا الشهر المقبل عقب تغليظ عقوبة إيقافه لتعاطيه المنشطات من ستة أشهر إلى 14 شهرا.

وكانت شبكة جلوبو التلفزيونية البرازيلية قد أوردت الخبر على موقعها على الإنترنت في وقت سابق اليوم.

وكان جيريرو، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، قد أكمل عقوبة إيقافه لستة أشهر والتي فرضها عليه الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بعد أن أثبت اختبار تناوله للمواد المخدرة، بعد مباراة لبيرو في تصفيات كأس العالم ضد الأرجنتين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

لكن المحكمة الرياضية الدولية أيدت اليوم وبشكل جزئي الطعن الذي تقدمت به الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات التي طالبت بفترة إيقاف أطول.