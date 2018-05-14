نجوم المونديال (31)| الظاهرة البرازيلية "رونالدو" أفضل مهاجم في التاريخ

"نجوم المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، و يُلقي من خلالها الضوء على مسيرة أحد نجوم المونديال الذين حققوا إنجازات عظيمة سواء على المستوى الشخصي أو لمنتخبات بلادهم خلال تاريخ البطولة العالمية.





بطل حكايتنا المونديالية اليوم وقبل 31 يومًا علي إنطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018" هو النجم البرازيلي "رونالدو" أو كما يُطلق عليه "الظاهرة"، والذي يعد واحدًا من أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، ووصيف الهدافين التاريخين للمونديال برصيد 15 هدفًا خلف الألماني "كلوزه" الهداف التاريخي للبطولة العالمية برصيد 16 هدف.





ولد رونالدو لويس نازاريو دي ليما في 22 سبتمبر 1976، في مدينة "ري ودي جانيرو" بالبرازيل، وقد كان الطفل الثالث لوالديه نيليو وصونيا بعد شقيقته يون وشقيقه نيليو جونيور، ولم يستطع الذهاب للمدرسة لأن عائلته كانت تحتاج للمال، وقد عمل والده بائعا متجولًا, ثم انضم إلى إحدى شركات الهاتف في ريو دي جانيرو، تزوج "رونالدو" من (ميلين دومينجويس) عام 1999 وسكنا بحي بينيتو ريبيريو، ولـ"رونالدو" في هذا الحي الكثير من الأصدقاء وقد حاكوا له سجّادة صفرا تحمل الرقم 9 بعد إحرازه لكأس العالم 2002. كما أصبح الشارع الذي نشأ فيه يحمل اسمه منذ 9 أكتوبر 1999.





كان يطلق على رونالدو اسم (مونيكا) حتى أصبح عمره 16 سنة وهذا هو الاسم الذي كان شقيقهو يطلقه عليه، بمحاولة، وقد عانى رونالدو من استهزاء وسخرية من أصدقائه الذين كانوا ينادونه بهذا الاسم، وهو اسم بطلة الرسوم المتحركة التي كان لديها أسنان أمامية كبيرة تشبه أسنانه، وقد كان ينزعج كثيرًا لهذا السبب.





رونالدو عشق كرة القدم منذ الصغر وتسبب ذلك في ابتعاده عن دراسته للتفرغ لمعشوقته، وبدأ مسيرته الكروية مع فريق كروازيرو البرازيلي عام 1993 ولعب معه عام واحد وسجل 12 هدف في 14 مباراة، وفي عام 1994، انتقل لنادي بي إس في أيندهوفن الهولندي ولعب معه موسمين وشارك في 46 مباراة وسجل 42 هدف، في عام 1996 اتجه "رونالدو" نحو أسبانيا وانضم لصفوف فريق برشلونة ولعب معه عام واحد وشارك في 37 مباراة وسجل 34 هدف، ثم انتقل إلي نادي انتر ميلان عام 1997 واستمر معه 5 سنوات ولعب 68 مباراة وسجل 49 هدف.





في عام 2002 انتقل "رونالدو" لنادي ريال مدريد ولعب ضمن كوكبة من نجوم الكرة العالمية مثل البرتغالي فيجو والاسباني راؤول جونزاليس وروبرتو كارلوس، وشارك في 127 مباراة وسجل 83 هدف، عام 2007 رحل رونالدو لنادي إيه سي ميلان ولعب معه 20 مباراة وسجل 9 أهداف، وفي عام 2008 عاد إلي البرازيل مرة أخري وانضم لصفوف فريق كورينثيانز والذي استمر معه 3 سنوات وشارك في 31 مباراة وسجل 18 هدف.





يمتلك رونالدو سجلًا حافلًا بالألقاب والبطولات مع الأندية التي لعب لها أبرزها، كأس البرازيل 1993، وكأس هولندا 1996، وكأس السوبر الاسباني وكأس الكؤوس الأوروبية وكأس اسبانيا مع برشلونة، كما حقق كأس الإتحاد الأوروبي مع إنتر ميلان 1998.





وجقق "رونالدو" 6 بطولات مع ريال مدريد هي، كأس السوبر الأوروبي 2002، والدوري الاسباني مرتين، وكأس السوبر الاسباني 2003، وكأس العالم للأندية، بينما فاز مع إيه سي ميلان بلقب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 2007، وكأس الكؤوس الأوروبية.





لعب "رونالدو" ضمن مختلف المنتخبات الوطنية في البرازيل، حيث شارك مع منتخب الشباب تحت 17 عامًا في 1993 وشارك في 7 مباريات وسجل 5 أهداف، وفي عام 1996 شارك "رونالدو" مع منتخب تحت 23 عامًا ولعب معه 8 مباريات وسجل 6 أهداف.





شارك رونالدو مع منتخب البرازيل الأول في الفترة من 1994 وحتي 2011 ولعب 96 مباراة دولية خلال مسيرته مع منتخب السامبا وسجل 62 هدفًا، حقق "رونالدو" مع منتخب بلاده بطولة كوبا أمريكا مرتين، أولها في نسخة 1997 التي سجّل في مباراتها النهائية وحلّ ثانياً في قائمة الهدافين بخمسة أهداف، واختير أفضل لاعب في البطولة، فيما حقق اللقب الثاني في نسخة 1999 وسجّل أيضاً في النهائي وتصدّر ترتيب هدافي البطولة (مناصفة مع زميله ريفالدو) برصيد خمسة أهداف.





وفي عام 1997 شارك مع منتخب البرازيل في بطولة كأس القارات التي أُقيمت في السعودية وظفر مع المنتخب البرازيلي بلقبها، وسجّل "الظاهرة" أربعة أهداف في البطولة منها هدفٌ في نصف النهائي و"هاتريك" في النهائي،.وتوج رونالدو ببطولة كأس العالم مرتين مع منتخب السامبا نسختي 1994 و2002، وحصد في الاخيرة لقب هداف البطولة بـ 8 أهداف، كما وصل مع منتخب بلاده لنهائي مونديال 1998 التي خسرها أمام منتخب فرنسا المستضيف، واختير هو أفضل لاعب في البطولة.





وسجّل رونالدو 15 هدفاً في ثلاث مشاركات فعلية له مع المنتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم، بواقع 4 أهداف في مونديال فرنسا 1998 و8 أهداف في نسخة 2002 (هداف البطولة)، وثلاثة أهداف في مونديال 2006، وظل منذ ذلك الوقت في صدارة الهدّافين التاريخيين للبطولة العالمية حتى حطّم المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه رقمه في مونديال 2014، ووصل للهدف رقم 16، كما أن "رونالدو" ثاني أفضل الهدافين في تاريخ البرازيل بـ62 هدف خلف الاسطورة بيليه صاحب الـ77 هدفًا.





حصد رونالدو العديد من الجوائز الشخصية خلال مسيرته الكروية أبرزها، أفضل لاعب في العالم 3 مرات أعوام 1996، 1997، 2002، أفضل لاعب في أوروبا (الكرة الذهبية) عامي 1997، 2002، أفضل هداف في أوروبا (الحذاء الذهبي) 1996، أفضل هداف في الدوري الاسباني موسم 1996/1997، أفضل هداف في الدوري الهولندي 1994/1995، شخصية الـ بي بي سي الرياضية لعام 2002، وجائزة لوريوس الرياضية 2003، الحذاء الفضي كثاني أفضل هداف في أوروبا مرتين 1997، 2002، ثاني أفضل لاعب في العالم مرة 1998، وثالث أفضل لاعب في العالم 2003، أفضل لاعب وهداف بطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 عامًا في 1991.





اعتزل رونالدو كرة القدم نهائيًا في 14 فبراير 2011، ويتواجد بشكل مستمر في الأحداث والمناسبات الرياضية العالمية والمباريات الهامة، ولكنه يعاني من زيادة مفرطة في الوزن منذ ابتعاده عن الساحرة المستديرة.



