آخر كلام.. إبراهيم عيسى خارج "أرض النفاق"

قررت شركة "العدل جروب" استبدال الإعلامي إبراهيم عيسى بالفنان سامي مغاوري، وإصدار نسخة واحدة من مسلسل "أرض النفاق".





حدث ذلك بعد قرار قنوات ON بوقف عرض المسلسل عليها في رمضان، واكتفاء شركة الإنتاج بعرضه على حوالي ٨ قنوات عربية، منها التلفزيون السعودي.





يذكر أن "العدل جروب" كانت قررت تصوير نسختين واحدة للعرض في مصر بالبطل الأصلي لدور “الدكتور ماضي” الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، والثانية بالفنان سامي مغاوري للعر ض على التلفزيون السعودي.



