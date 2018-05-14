البيت الأبيض يرفض مطالبة إسرائيل بضبط النفس فى غزة

رفض متحدث البيت الأبيض "راج شاه" مطالبة الاحتلال الإسرائيلى بضبط النفس بعد قمعها العنيف للمتظاهرين الفلسطينيين خلال مسيرات سلمية رافضة نقل السفارة الأمريكية منتل أبيب للقدس المحتلة.





ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغى على إسرائيل ضبط النفس فى غزة، قال متحدث البيت الأبيض إنّ حماس هى المسؤولة عن تلك الوفيات المأساوية، بسبب استغلالها المثير للسخرية للمواطنين للدخول فى أعمال عنف يعرّضهم لمخاطر مروعة، مضيفاً أنه لا يوجد مبرراً لهذا التهور.





كما شدّد البيت الأبيض، على حق إسرائيل فى الدفاع عن النفس، وفقاً لوكالة رويترز.





وارتفع عدد شهداء مسيرات غزة الحدودية، إلى 55 قتيلاً، وإصابة نحو 2400، أخرين منهم المئات بطلق نارى، خلال الاحتجاجات.