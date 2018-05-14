"الأرصاد" تكشف درجات الحرارة المتوقعة أول يوم رمضان.. وتحذر المواطنين
الإثنين 14/مايو/2018 - 08:44 م
رقية جمال
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك موجة حارة تشهدها البلاد أول أيام رمضان وحتى يوم الثلاثاء.
وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أننا سنشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من الأربعاء بعد المقبل.
ونوه، إلى أن درجات الحرارة على القاهرة منذ الخميس المقبل وحتى الثلاثاء تتراوح مابين 37-40 درجة مئوية.
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