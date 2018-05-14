مفتى القدس: مسيرات الشعب الفلسطيني مستمرة لتوجيه رسالة للعالم أننا لن نتخلى عن القدس



وأضاف" حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أن مسيرات الشعب الفلسطيني مستمرة لتوجيه رسالة للعالم أننا لن نتخلى عن القدس، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني مستمر في تقديم التضحيات من أجل القدس.



ونوه مفتى القدس أن مسيرات الشعب الفلسطيني سلمية وراقية وحضارية، مضيفا: سفارة أمريكا في القدس هي بؤرة استعمارية".



وعقب على قائمة الدول المشاركة في احتفالات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قائلًا: "دول لا تحترم نفسها أو الشرعية الدولية"، مشيرا إلى أن تلك الدول تابعة لأمريكا.



شدد الدكتور محمد أحمد حسين، مفتى القدس والديار الفلسطينية على أن الشعب الفلسطيني صاحب الحق في أرض فلسطين، مؤكدا أن أرض القدس محتلة من قبل إسرائيل، متسائلًا: " أين المواقف العربية والدولية من مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي؟".