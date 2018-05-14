"برلماني": تقنين وسائل التواصل الاجتماعي للحد من ترويع المواطنين

قال مجدي مرشد، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن البرلمان وافق نهائيا على قانوني التجارب السريرية، وجرائم الانترنت.





وأشار "مرشد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الإثنين، تقديم الإعلامية سوزان شرارة، إلى أن المواطنين كانوا في انتظار قانون يضبط وسائل الاتصال الاجتماعي، حيث وقعت بعض الحوادث التي مست خصوصية بعض المواطنين.



