تفاصيل جديدة حول اختطاف طالب من مدرسة بالفيوم تحت تهديد السلاح

قال كريم محمد، ضحية الخطف المسلح من مدرسة بالفيوم، إن بعض الأهالي قاموا باختطافه من المدرسة أثناء إجرائه الامتحان، وتم اصطحابة إلى مكان مجهول، وقيل له: "لو ما جبتش التليفون هندفنك هنا".





وأضاف محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن الأهالي أجبروه على تسجيل اعتراف بأنه صور ابنتهم تحت تهديد السلاح، معقبًا: "أنا ما عنديش تليفون أصلًا".



