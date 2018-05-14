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تفاصيل جديدة حول اختطاف طالب من مدرسة بالفيوم تحت تهديد السلاح

الإثنين 14/مايو/2018 - 08:40 م
تفاصيل جديدة حول اختطاف طالب من مدرسة بالفيوم تحت تهديد السلاح
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كساب أحمد
 
قال كريم محمد، ضحية الخطف المسلح من مدرسة بالفيوم، إن بعض الأهالي قاموا باختطافه من المدرسة أثناء إجرائه الامتحان، وتم اصطحابة إلى مكان مجهول، وقيل له: "لو ما جبتش التليفون هندفنك هنا".

وأضاف محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن الأهالي أجبروه على تسجيل اعتراف بأنه صور ابنتهم تحت تهديد السلاح، معقبًا: "أنا ما عنديش تليفون أصلًا". 

وأشار إلى أن المدرسة قامت بإعداد لجنة خاصة بعد اختطافه من لجنة الامتحان، لكنه لم يستطيع أن يحل نظرًا لما تعرض له. 
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