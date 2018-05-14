وكيل الأزهر عن نقل السفارة الأمريكية للقدس: فات وقت الشجب والإدانة

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن إسرائيل ليست دولة وإنما كيان مغتصب محتل لأراضي العرب، ولا ينبغي في ظل هذه الممارسات للاحتلال الغاشم الإعتراف به كدولة أو كيان.



وأضاف "شومان"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ltc"، اليوم الإثنين، أن وقت الإدانة والشجب لاتكفي، والأزهر لا يملك سوى الإدانة والتنديد ويفعل هذا، وهو لا يعترف بالكيان الصهيوني، ويرفض جميع هذه الممارسات، ولا يعترف بالسفارة الأمريكية في القدس، والأزهر عبر عنها منذ الإعلان عنها بأنها حال إقامتها تعتبر مستوطنة أمريكية فوق الأراضي العربية ولا ينبغي أن يتعامل معها أحد أو يعترف بها.



وتابع، أن أقل ما يجب فعله من الجامعة العربية هو رفض التعامل مع هذه السفارة من كافة الدول العربية والإسلامية، ومسألة التنديد والشجب والإدانة فات وقتها مع هذه الممارسات الوحشية التى لاتعترف بأعراف ولا مواثيق.

