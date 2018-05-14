"تكافل وكرامة" عن مبادرة "ten": سنوجه الدعم للنساء



وأشارت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، تقديم سوزان شرارة، اليوم الإثنين، إلى أن هذه المبادرة ستشجع قنوات وقطاعات أخرى للقيام بنفس الدور، لافتة إلى أنهم سيوجهون هذه المبادرة للنساء المسجلين بالبرنامج.



ويذكر أن قناة "ten" أعلنت تحملها تكلفة 1000 اشتراك من مستحقي برنامج "تكافل وكرامة".



وجهت نيفين القباج، مدير برنامج تكافل وكرامة التحية لقناة "ten" لمبادرتها بتحمل قيمة 1000 اشتراك من مستحقي برنامج "تكافل وكرامل"، قائلة: "لمسة مسئولية مجتمعية".