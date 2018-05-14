ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"تكافل وكرامة" عن مبادرة "ten": سنوجه الدعم للنساء

الإثنين 14/مايو/2018 - 08:31 م
تكافل وكرامة عن مبادرة ten: سنوجه الدعم للنساء
نيفين القباج
طباعة
هدى عبدالرازق
 
وجهت نيفين القباج، مدير برنامج تكافل وكرامة التحية لقناة "ten" لمبادرتها بتحمل قيمة 1000 اشتراك من مستحقي برنامج "تكافل وكرامل"، قائلة: "لمسة مسئولية مجتمعية".

وأشارت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، تقديم سوزان شرارة، اليوم الإثنين، إلى أن هذه المبادرة ستشجع قنوات وقطاعات أخرى للقيام بنفس الدور، لافتة إلى أنهم سيوجهون هذه المبادرة للنساء المسجلين بالبرنامج.

ويذكر أن قناة "ten" أعلنت تحملها تكلفة 1000 اشتراك من مستحقي برنامج "تكافل وكرامة".
المزيد عن: نيفين القباج مصر التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 9:00:04 PM